Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Слушай на живо: България - Турция

Нападателят Владимир Николов говори пред медиите преди първата тренировка на националите ни. Днес българските национали стартират подготовката си за предстоящите двубои с Турция и Испания, а според Николов отборът ни трябва да играе задружно и ще има своите шансове.

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

“Беше ни показано какво националите по волейбол направиха и какъв колектив са. Ние трябва да вземаме пример от такъв колектив. Горди сме като българи от техните резултати и трябва да покажем, че и ние можем. Резултатите рано или късно ще дойдат, ще видите.

Чувствам се напълно готов да дам максимума за България. Чувствам се много добре.

Аз също съм имал възможността да работя с господин Димитров и през годините сме показали, че можем. Играли сме с най-големите и сме ги побеждавали. Ние можем, просто трябва да си вярваме, да сме задружни като нация, като отбор.

11

Добрата работа на добрите централни нападатели се измерва с голове. Разбира се, че има напрежение, но с много работа мисля, че трябва да се случат нещата.

Шансове винаги има. Всеки мач започва от 0:0. Ние излизаме на терена и всеки един дава максимума от себе си. Всякакви неща могат да се случат в тези 90 минути. Чисто като имена те са по-класният отбор, но никой не знае какво може да се случи на терена”, заяви Николов