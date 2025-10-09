Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 912
  • 1
Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Новият селекционер Александър Димитров обмисля кой да бъде капитан на националния отбор на България. Неговите предшественици на поста Илиан Илиев и Младен Кръстаич оставяха лентата на ръката на Кирил Десподов.

Дали така ще бъде и при Александър Димитров, предстои да видим в събота вечерта. Тогава, от 21:45 България приема Турция в световна квалификация, която ще е дебют за доскорошния селекционер на младежите, който пое първия отбор.

Той събра снощи потенциалните лидери на отбора, за да определи кой да е капитан. Разговорите с всеки бяха индивидуални, а след тях новият предводител на България трябваше да има яснота на кого да повери отговорността да носи лентата, съобщи в. "24 часа". Най-късно днес Александър Димитров трябва да е направил своя избор.

Нищо чудно пък още в петък на пресконференцията преди домакинството на Турция от световните квалификации до селекционера да седне избраният от него лидер на отбора. В последните години капитан неизменно бе Кирил Десподов.

Когато футболист №1 не е на терена поради някаква причина, лентата сменяше притежателя си - Георги Миланов, Антон Недялков, Георги Костадинов. И тримата обаче сега не са сред повиканите за мачовете с Турция и Испания. Не е изключено Десподов да остане капитан си и при новия селекционер. Вариантите освен крилото са още Петко Христов, Радослав Кирилов и Ивайло Чочев.

В подкаста на БФС Александър Димитров обяви, че при него ще има нови правила. За тази цел трябва да бъде съставен вътрешен правилник, а при евентуално нарушение ще има санкции, които ще бъдат предложени и одобрени лично от футболистите. Младият наставник е бил категоричен, че може да се стигне и до гонене на играчи и хора от щаба, особено, ако се докаже, че някой изнася информация от кухнята. Нещо, което той бил категоричен, че няма да толерира и търпи.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Вратар, хванал три дузпи на Рома в един мач, излиза в събота срещу България

Вратар, хванал три дузпи на Рома в един мач, излиза в събота срещу България

  • 8 окт 2025 | 17:28
  • 2457
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 24036
  • 31
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 5792
  • 5
Младежите на България се готвят усилено за сблъсъка с Португалия

Младежите на България се готвят усилено за сблъсъка с Португалия

  • 7 окт 2025 | 20:41
  • 1949
  • 0
Александър Димитров: Ще обсъдим всички правила с играчите и санкциите ще бъдат предложени от тях

Александър Димитров: Ще обсъдим всички правила с играчите и санкциите ще бъдат предложени от тях

  • 7 окт 2025 | 20:33
  • 5187
  • 5
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 19433
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 11937
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6318
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1343
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18924
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2669
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14913
  • 14