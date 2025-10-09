Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Новият селекционер Александър Димитров обмисля кой да бъде капитан на националния отбор на България. Неговите предшественици на поста Илиан Илиев и Младен Кръстаич оставяха лентата на ръката на Кирил Десподов.

Дали така ще бъде и при Александър Димитров, предстои да видим в събота вечерта. Тогава, от 21:45 България приема Турция в световна квалификация, която ще е дебют за доскорошния селекционер на младежите, който пое първия отбор.

Той събра снощи потенциалните лидери на отбора, за да определи кой да е капитан. Разговорите с всеки бяха индивидуални, а след тях новият предводител на България трябваше да има яснота на кого да повери отговорността да носи лентата, съобщи в. "24 часа". Най-късно днес Александър Димитров трябва да е направил своя избор.

Нищо чудно пък още в петък на пресконференцията преди домакинството на Турция от световните квалификации до селекционера да седне избраният от него лидер на отбора. В последните години капитан неизменно бе Кирил Десподов.

Когато футболист №1 не е на терена поради някаква причина, лентата сменяше притежателя си - Георги Миланов, Антон Недялков, Георги Костадинов. И тримата обаче сега не са сред повиканите за мачовете с Турция и Испания. Не е изключено Десподов да остане капитан си и при новия селекционер. Вариантите освен крилото са още Петко Христов, Радослав Кирилов и Ивайло Чочев.

В подкаста на БФС Александър Димитров обяви, че при него ще има нови правила. За тази цел трябва да бъде съставен вътрешен правилник, а при евентуално нарушение ще има санкции, които ще бъдат предложени и одобрени лично от футболистите. Младият наставник е бил категоричен, че може да се стигне и до гонене на играчи и хора от щаба, особено, ако се докаже, че някой изнася информация от кухнята. Нещо, което той бил категоричен, че няма да толерира и търпи.