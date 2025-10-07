Популярни
  Sportal.bg
  България
  3. Александър Димитров: Ще обсъдим всички правила с играчите и санкциите ще бъдат предложени от тях

Александър Димитров: Ще обсъдим всички правила с играчите и санкциите ще бъдат предложени от тях

  • 7 окт 2025 | 20:33
  • 838
  • 1

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров бе специален гост в епизод 4 на подкаста на БФС "Да поговорим за футбол". В него специалистът говори откровено за треньорския си път от юношеските селекции през младежкия национален отбор до мъжкия тим на България, а освен това сподели любопитни моменти от периода си като играч и от престоя си в Индонезия.

"Първото правило на Александър Димитров е човешки, приятелски взаимоотношения в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Дискретност! Всички правила на Александър Димитров ще бъдат обсъдени с играчите и санкциите по тези правила и създаването като цяло и на вътрешен правилник и санкциите ще бъдат предложени от самите играчи, за да могат те да носят отговорност. Отговорността в мъжкия национален отбор ще бъде споделена", сподели Димитров.

