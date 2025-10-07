Популярни
  • 7 окт 2025 | 22:14
  • 268
  • 0
Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

Христеа Нинова и Стоян Петров са трети в Европа. Талантите ни спечелиха бронзови медали на шампионата на Стария континент по бокс за младежи и девойки в Острава.

Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов Нинова (54 кг) изигра силен мач срещу полякинята Зузана Голебиевска. Българката показа много желание и дори прати в нокдаун съперничката си в третия рунд. Заради по-колебливо начало обаче това не бе достатъчно и младата ни надежда отстъпи с неединодушно решение на полуфиналите.

В категория над 90 килограма Петров бе спрян от много силния представител на Украйна Олександър Слиесариев. Националът ни опита да се противопостави на съперника си, но силите му не стигнаха за успех по пътя към финалите.

