Гриша Ганчев поздрави новия национал Шамил Мамедов

Бизнесменът Гриша Ганчев, който се бе кандидатирал за президент на БФ по борба на последните избори, но си направи самоотвод, изрази подкрепата си за новия национал в категория до 65 кг на свободния стил – Шамил Мамедов.
Обратен завой: Руснакът Шамил Мамедов ще се бори за България
„Добре дошъл, шампионе! Прославяй нашата красива родина! Здрав и успешен да си“, написа Ганчев, като прикачи снимка на елитния борец, идващ от Русия.
Както е известно, около дагестанската перла Мамедов възникна и разнобой във Федерацията. Членът на Управителния съвет Рахмат Сукра подаде оставка, председателят Станка Златева се опитва да запази неутралитет, а част от хората около нея подкрепиха натурализирането на Мамедов.
Самият борец вече е регистриран от Международната федерация като състезател на България. Предстои да се уточни дали Ганчев го е картотекирал в своя ЦСКА или Мамедов ще се състезава за друг роден клуб.
temasport.com