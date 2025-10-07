Популярни
България с два шанса за финал на Европейското в Острава днес

  7 окт 2025 | 10:41
Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава навлезе в заключителния си етап. България излъчи двама медалисти, които днес ще се качат на ринга в търсене на път към финалите в своите категории.

При девойките Христеа Нинова (54 кг) ще боксира със Зузана Голебиевска (Полша). Мачът е втори във вечерната програма и се очаква да започне около 19:15 часа.

В последната среща за деня Стоян Петров ще преследва финал при най-тежките (+90 кг). Талантът ни ще се изпави срещу Олександър Слиесариев (Украйна). Двубоят се очаква да се проведе около 21:15 часа.

