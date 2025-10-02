Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
Два мача с българско участие днес на европейското в Острава

  • 2 окт 2025 | 13:12
  • 286
  • 0
Европейското първенство по бокс за младежи и девойки продължава с два мача с българско участие днес. На ринга в Острава ще се качат Ангел Димитров и Сами Халил. Те ще преследват първи победи в своите категории, които да ги изпратят на четвъртфиналната фаза.

В следобедната сесия, около 15:15 часа ще видим Ангел Димитров. В категория до 60 килограма той ще боксира с Петрос Константинудис (Гърция). Във вечерната програма ни очаква и срещата на Сами Халил. При 75-килограмовите националът ни ще се изправи срещу Джейсън Уилън (Ирландия). Мачът трябва да започне около 19:30 часа.

