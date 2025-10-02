Янко Илиев на четвъртфинал на Европейското в Острава

Янко Илиев осигури още един четвъртфинал за България на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава.

В категория до 55 килограма талантът, воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, преодоля много коравия ирландец Майкъл Райли. Илиев трябваше да компенсира сериозно изоставане в ръста, но се справи с тежката задача и постигна неединодушна победа.

Така Янко Илиев влезе в Топ 8 на шампионата на Стария континент. На 5 октомври той ще боксира с друг представител на Острова – Риза Сафари (Англия).

В другата ни среща през вчерашния ден Милена Николова (57 кг) отстъпи на украинката Ана Колотурска.