  Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

  3 окт 2025 | 18:07
Николай Иванов се класира на четвъртфиналите на Eвропейското по бокс за младежи и девойки

Николай Иванов се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава, Чехия. В категория до 85 килограма българският боксьор изигра силен мач и се справи с представителя на Грузия Зураб Оболадзе с неединодушно решение. Така Иванов е на победа от медал на шампионата. В неделя той ще се изправи срещу Богдан Байзерт (Полша) за място на полуфинал и минимум бронзово отличие.

По-късно днес на ринга ще излезе и Роселин Бачевски. В категория до 90 килограма той ще има за съперник ирландеца Шей О`Дауд. Поражения в четвъртък допуснаха други двама от българските представители. Ангел Димитров (60 кг) отстъпи на Петрос Константинудис (Гърция), а Сами Халил (75 кг) загуби от Джейсън Уилън (Ирландия).

