България с девет боксьори на Европейското първенство в Острава

Българските боксьори научиха пътя, който трябва да изминат, за да стигнат до медалите на Европейското първенство за младежи и девойки. Шампионатът в Острава стартира във вторник и ще се проведе до четвъртък, 9 октомври.

Общо девет наши таланти ще се качат на ринга в чешкия град. Те са водени от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов. Националите ни ще влязат в конкуренция с над 300 боксьори от 30 държави от Стария континент.

Първите съперници на българските национали

Христеа Нинова (54 кг) – Естела Филарди (Италия)

Милена Николова (57 кг) – Ана Колотурска (Украйна)

Янко Илиев (55 кг) – Майкъл Райли (Ирландия)

Ангел Димитров (60 кг) – Константинудис (Гърция)/Портюн (Норвегия)

Владимир Давидов (65 кг) – Джейкъб Нейсмит (Англия)

Сами Халил (75 кг) – Берки (Унгария)/Уилан (Ирландия)

Николай Иванов (85 кг) – Зураб Оболадзе (Грузия)

Роселин Бачевски (90 кг) – Шей О`Дауд (Ирландия)

Стоян Петров (+90 кг) – Степонавичиус (Литва)/Михайлов (Естония)