  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  • 6 окт 2025 | 02:26
  • 172
  • 0
Още един български медал на Европейското за младежи и девойки

Талантливият Стоян Петров осигури още един медал за България от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. В категория над 90 килограма здравенякът се класира за полуфиналите на шампионата в Острава. Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов той се справи с коравия естонец Кирил Михайлов с 4:1 съдийски гласа. Победата му донесе минимум бронзово отличие.

На полуфиналите Петров ще се изправи срещу Олександър Слиесариев (Украйна). Мачът е на 7 октомври.

В друга среща от турнира Янко Илиев (55 кг) отстъпи в здрава битка на англичанина Риза Сафари с неединодушно решение - 2:3 съдийски гласа и остана на пето място. Същата позиция зае и Николай Иванов. В категория до 85 кг той трябваше да приеме поражение от Богдан Байзерт (Полша).

СНИМКА: Българска федерация по Бокс

