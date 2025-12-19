Каратека е спортист номер 1 на Габрово за годината

Каратеката Виктор Меразов е спортист номер 1 на Габрово за годината. Това стана ясно на церемонията по награждаването на десетте най-успели спортисти на града за 2025 г.
Треньор на годината стана Георги Левичаров от Спортен клуб „Равен старт“. Отбор на годината стана Обединен футболен клуб „Янтра – 2019“.
Почетни грамоти за принос получиха Кристина Ковачева, Иван Иванов, Матей Томов, Григор Граматиков, Стефан Николайчев, Бориса Мирчева - адаптирано плуване.
Десетте отличени най-добри спортисти според експертите за 2025 година са:
1. Виктор Меразов -карате. Треньор: Красимир Илиев
2. Христина Пенева - скокове на батут. Треньор: Милена Тачева
2. Преслава Пенчева - скокове на батут. Треньор: Милена Тачева
3. Йордан Йорданов - савате. Треньор: Ивайло Аврамов
4. Емилиян Лечев - карате. Треньор: Владимир Вътев
4. Мариян Райков - карате. Треньор: Владимир Вътев
5. Александър Савеков и Преслава Драганова – спортни танци. Треньор: Ива Жекова
6. Мирослав Петров - таекуон-до. Треньор: Ивайло Аврамов
7. Румяна Димова - ориентиране. Треньор: Петко Игнатов
8. Мартин Колев - вдигане на тежести. Треньор: Румен Янчев
8. Мартин Илиев - вдигане на тежести. Треньор: Румен Янчев
9. Николай Мичев - колоездене. Треньор: Мартин Маринов
9. Ивелин Александров - колоездене. Треньор: Мартин Маринов
10. Христо Христов Йорданов - хандбал. Треньор: Христо Йорданов
10. Петя Василева - хандбал. Треньор: Веселина 3латева
10. Борислав Стоянов - ръгби. Треньор: Трифон Костадинов
10. Даниел Турлаков - баскетбол. Треньор: Мариан Костадинов
10. Мартин Райнов - футбол. Треньор: Емануел Луканов
Церемонията "Спортист на годината в Габрово" се състоя за 17-и пореден път от 2008 година насам. От няколко години класацията се подрежда от Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет Габрово и експерти в областта на спорта.