Каратека е спортист номер 1 на Габрово за годината

Каратеката Виктор Меразов е спортист номер 1 на Габрово за годината. Това стана ясно на церемонията по награждаването на десетте най-успели спортисти на града за 2025 г.

Треньор на годината стана Георги Левичаров от Спортен клуб „Равен старт“. Отбор на годината стана Обединен футболен клуб „Янтра – 2019“.

Почетни грамоти за принос получиха Кристина Ковачева, Иван Иванов, Матей Томов, Григор Граматиков, Стефан Николайчев, Бориса Мирчева - адаптирано плуване.

Десетте отличени най-добри спортисти според експертите за 2025 година са:

1. Виктор Меразов -карате. Треньор: Красимир Илиев

2. Христина Пенева - скокове на батут. Треньор: Милена Тачева

2. Преслава Пенчева - скокове на батут. Треньор: Милена Тачева

3. Йордан Йорданов - савате. Треньор: Ивайло Аврамов

4. Емилиян Лечев - карате. Треньор: Владимир Вътев

4. Мариян Райков - карате. Треньор: Владимир Вътев

5. Александър Савеков и Преслава Драганова – спортни танци. Треньор: Ива Жекова

6. Мирослав Петров - таекуон-до. Треньор: Ивайло Аврамов

7. Румяна Димова - ориентиране. Треньор: Петко Игнатов

8. Мартин Колев - вдигане на тежести. Треньор: Румен Янчев

8. Мартин Илиев - вдигане на тежести. Треньор: Румен Янчев

9. Николай Мичев - колоездене. Треньор: Мартин Маринов

9. Ивелин Александров - колоездене. Треньор: Мартин Маринов

10. Христо Христов Йорданов - хандбал. Треньор: Христо Йорданов

10. Петя Василева - хандбал. Треньор: Веселина 3латева

10. Борислав Стоянов - ръгби. Треньор: Трифон Костадинов

10. Даниел Турлаков - баскетбол. Треньор: Мариан Костадинов

10. Мартин Райнов - футбол. Треньор: Емануел Луканов

Церемонията "Спортист на годината в Габрово" се състоя за 17-и пореден път от 2008 година насам. От няколко години класацията се подрежда от Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет Габрово и експерти в областта на спорта.