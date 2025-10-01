Христеа Нинова в Топ 8 на Европа

Христеа Нинова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. На ринга в Острава талантливата ни състезателка проведе много тежка битка, но показа характер и стигна до успех с неединодушно решение над италианката Естела Филарди. Така тя влезе в Топ 8 на шампионата на Стария континент. За място на полуфинал и минимум бронзов медал Нинова ще боксира с англичанката Руби Кътбъртсън. Мачът им е на 4 октомври.

Във вечерната сесия днес има още два двубоя с родно участие. Около 19:45 часа Милена Николова (57 кг) ще боксира с Ана Колотурска (Украйна), а около час и половина по-късно Янко Илиев (55 кг) ще срещне Майкъл Райли (Ирландия).