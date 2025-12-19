Докога в UFC ще позволяват бъркането в очите

Всеки, който следи UFC напоследък, знае, че бойците често получават по няколко „безплатни“ нарушения на мач. Ветеранът сред ММА съдиите Хърб Дийн разбира, че всички са се уморили от това и обещава промяна. Очакванията не са големи, особено предвид някои от вижданията му за това какво представлява умишлено нарушение.

Дийн гостува в новия подкаст Love & War на Доминик Крус и заяви, че въпросът с ненаказаните бъркания в очите и ударите под пояса ще бъде обсъден на годишната конференция на Асоциацията на боксовите комисии това лято. Темата наистина е обширна, защото вече има бойци като Дерик Люис и Джон Джоунс, които открито се хвалят, че използват нарушенията като част от тактическия си план.

„Чухте Джон Джоунс да излиза и да казва: "Правя го нарочно“, отбеляза Крус. „Той буквално даде интервю, в което каза, че го прави умишлено.“

Крус и Дийн обсъдиха двата мача между Джон Джоунс и Даниел Кормие, както и навика на Джоунс да държи ръцете си пред лицето на съперниците — нещо, което стана незаконно след промяна в правилата. Но по правилник е забранено само да сочиш с изпънати пръсти към лицето на противника. Не е забранено да поставиш ръка върху главата му. А ако при това пръстите ти попаднат в очите му… чия вина е това?

„Ако държа ръката си на главата ти и контролирам главата ти, това е напълно позволено“, обясни Дийн. „Но, разбира се, на теб това не ти харесва и не искаш главата ти да бъде контролирана. Започваш да я движиш хаотично и изведнъж окото ти попада върху пръст. Реално ти поставяш окото си върху пръста.

Да, ти правиш правилното нещо, но начинът, по който го правиш, е проблемът“, продължи той. „Ти не реши да се отдръпнеш, а започна да въртиш главата си и по някакъв начин пръст се оказа близо до окото ти. Затова казвам, че не можем да правим нещата автоматични. Трябва да има преценка.“

Крус възрази, че бърканията в очите са толкова сериозен проблем, че трябва да се наказват строго, дори ако някои бойци загубят точки за „неумишлени“ такива нарушения.

„Според мен за бъркане в очите може веднага да се отнема точка и това ще ги сведе до минимум“, каза Крус. „В крайна сметка хората използват тези неща, защото това е битка на живот и смърт. В любовта и войната всичко е позволено.

Колко пари са заложени в този мач? Двайсет милиона? Десет милиона? Да, разбирам защо Джон Джоунс е бръкнал този човек в окото, само за да си спечели една минута почивка. На карта са заложени твърде много пари. Те се мразят твърде много. Затова, ако те бръкнат така, веднага се отнема точка. Нали? Целият мач се променя.“

Дийн обеща да предаде мнението на Крус на срещата на Асоциацията на боксовите комисии.