Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Съдийската комисия към БФС обяви, че спира правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време. Така двамата вече нямат правото да ръководят футболни срещи от родните първенства. Като причина е изтъкната “незадоволителното им представяне като ВАР съдии” на двубоя между Славия и Локомотив (София) от 11-ия кръг на еfbet Лига.

Припомняме, че тогава “белите” победиха с 2:0, а при първия гол имаше доста очевидна игра с двете ръце на футболист на Славия. Въпреки това обаче, сигнал от ВАР не беше поддаден и попадението беше признато. Преди дни Съдийската комисия даде официална пресконференция, на която призна за грешката.

Ето какво пише в сайта на БФС:

На редовно заседание днес, СК взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от efbet Лига между отборите на Славия и Локомотив София.