Левски подготви специална изненада за Хулио Веласкес, Карл Фабиен тренира с отбора

Футболистите и щабът на Левски подготвиха специална изненада на старши треньора Хулио Веласкес. Специалистът, който имаше рожден ден преди два дни, получи специална “синя” торта с логото на клуба и фланелка “Vamos Julio!”.

След това “сините” проведоха първата си тренировка за седмицата, в която взеха участие 18 футболисти. Сред тях бе и Карл Фабиен, който се контузи по време на двубоя с Локомотив (Пловдив) и пропусна последните два двубоя на Левски. Очаква се все пак крилото да бъде готов за игра при подновяването на шампионата.

Иначе “сините” няма да играят контрола по време на паузата.