Финансовите трудности помогнаха на младоци да рестартират кариерата си в Спартак (Варна)

Полусезонът на "соколите" бе съпроводен от много трусове, които ще останат в историята. Безспорно финансовите трудности разтърсиха тима на Спартак (Варна) още от самото начало на първенството, но със сигурност този факт имаше и своята положителна страна.

За разлика от предходния сезон, през този клубът разполага с по-малко финансови ресурси, а това помогна на млади играчи да преоткрият себе си при тези обстоятелства. Някои дори в един момент бяха отписани за големия футбол. Голяма е заслугата на треньорския тандем Гьоко Хаджиевски-Диян Дончев, който показа смелост да налага младоци. Нещо, което е почти немислимо в съвременния футбол. Определено те се отблагодариха по най-добрия начин.

"Соколите" ще зимуват в България

Интересен е случаят с Емил Янчев. Възпитаник на школата на Черно море, той е от силното поколение на "моряците", от което израснаха Иван Дюлгеров, Виктор Попов, Денислав Ангелов, Велислав Василев... Така и не успя да убеди, че мястото му е в клуба, а пътешествията във втора дивизия с отборите на Пирин, Монтана, Фратрия и Спортист (Своге) показаха, че кариерата на обещаващия играч може да се свлече надолу до момента, в който не получи оферта от Спартак. Янчев е типичен централен халф, а в последните срещи е използван успешно като ляв защитник, което го прави универсален играч за варненци.

Ненужни в Ботев (Пловдив) се очаква да подсилят Спартак (Варна)

Друг юноша на Черно море - Даниел Иванов, имаше нелеката задача да се справи с редица футболни предизвикателства. Талантът му бе съзрян от ЦСКА, а с юношеската формация на "червените" стана шампион през 2020 г. и провъзгласен за най-добър млад играч. Последва доказване в Нефтохимик, Созопол и Пирин преди да намери себе си в Спартак. Към днешна дата той е с твърда позиция в състава като модерно обърнато дясно крило.

Дамян Йорданов е едно от момчетата, което израстна в школата на Спартак. Последва четиригодишен престой в Берое, където не успя да се наложи в тамошната изградена латиноамериканска колония. Процесът на съзряване в Примаверата на Лацио и Ботев (Пловдив) II бяха успешни, преди да заиграе главна роля в родния си клуб.

Цветослав Маринов отбеляза най-голям прогрес. След дубъла на Спартак и преотстъпване на Литекс, днес от него зависи дали "соколите" ще спечелят битката в средата на терена. И двамата вече са младежки национали, което говори за развитие на потенциала. Други трима млади играчи, които дебютирахa по-рано в професионалния футбол, чакат своя звезден час с екипа на варненци. Нападателят Даниел Халачев, юношеският национал Александър Александров, Александър Янчев и защитникът Кристиян Курбанов редовно намират място в групата за срещите на отбора, а потенциалът им със сигурност ще бъде използван в подходящ момент. Така Спартак даде сериозен пример, че за талантите в българския футбол има място дори и без правила за млади играчи.

Пламен Трендафилов