Александър Маринов от Септември U17 спечели приза за най-красив гол на месец ноември

  • 20 дек 2025 | 10:30
  • 338
  • 0

Александър Маринов от отбора на Септември до 17 години спечели наградата на „Лигата на талантите“ за най-красив гол на месец ноември. Офанзивният състезател бе определен за победител от панела на предаването чрез гласуване.

Футболистът на столичани вкара красив гол от въздуха срещу Славия, който допринесе и за победата на тима в двубоя срещу „белите“.

Септември не остави никакви шансове на Славия при 17-годишните
Септември не остави никакви шансове на Славия при 17-годишните

Какво сподели младият талант след спечеленото отличие – можете да видите във видеото.

