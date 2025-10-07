Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Съпругата на Тошко Неделев: Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!

Съпругата на Тошко Неделев: Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!

  • 7 окт 2025 | 17:22
  • 494
  • 0

Съпругата на Тодор Неделев – Анита Терзийска, защити капитана на Ботев (Пловдив) с публикация в социалните мрежи. Тя се обърна към критиците на футболиста, твърдейки, че срещу съпруга й се пускат платени статии.

Половинката на Неделев публикува колаж от няколко снимки на своя възлюбен с екипите на Ботев, Лудогорец и националния отбор и към този колаж написа следното:

"Колкото и да се опитват някои хора да очернят този човек с платени статии и злословене зад гърба, детската любов не се купува с пари, нали капитане?!

Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!“

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Да продължим напред

Николай Христозов: Да продължим напред

  • 7 окт 2025 | 15:51
  • 370
  • 0
Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

  • 7 окт 2025 | 15:11
  • 403
  • 0
ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

  • 7 окт 2025 | 14:55
  • 612
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 961
  • 0
Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

  • 7 окт 2025 | 14:03
  • 1451
  • 0
Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

  • 7 окт 2025 | 13:12
  • 528
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13329
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36486
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2176
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10329
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20309
  • 15
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23982
  • 27