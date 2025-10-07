Съпругата на Тошко Неделев: Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!

Съпругата на Тодор Неделев – Анита Терзийска, защити капитана на Ботев (Пловдив) с публикация в социалните мрежи. Тя се обърна към критиците на футболиста, твърдейки, че срещу съпруга й се пускат платени статии.

Половинката на Неделев публикува колаж от няколко снимки на своя възлюбен с екипите на Ботев, Лудогорец и националния отбор и към този колаж написа следното:

"Колкото и да се опитват някои хора да очернят този човек с платени статии и злословене зад гърба, детската любов не се купува с пари, нали капитане?!

Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!“