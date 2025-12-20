Косич: Искаме поне да се задържим на това ниво, ако не и да се подобрим

Треньорът на Локомотив (Пд) Душан Косич изчетка Битката за Пловдив. През есента той вкуси от нея, но мачът така и не завърши, защото бе прекратен при 1:1, а след това на тима му бе присъдена служебна загуба с 0:4.

"През есента за първи път поведох отбора в градско дерби. Атмосферата беше страхотна. Колкото до новия договор - борихме се за оцеляване през първата половина на годината. Спасихме се в последния момент, с допълнителен мач за оставане.

Този сезон направихме крачка напред, отборът се стабилизира, а шестото място е много солидно. На финала, когато наш фен хвърли бутилка по играч на Ботев, загубихме мача, но не на зеления терен, а на зелената маса. Платихме цената за инцидента", каза 54-годишният Косич пред delo.si в родната Словения.

"Съчетание от нещастни обстоятелства ни накара да не спечелим последните няколко двубоя. Но мисля, че стабилизирахме отбора, дори шестото място не е лошо. Искаме поне да се задържим на това ниво, ако не и да се подобрим", каза още Косич.