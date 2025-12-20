Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира процесите, които се случват в клуба през последните месеци. Както е известно, "армейците" стартираха мащабна трансформация, като именно Величков е основен елемент от нея.

"От една страна, ако погледнем от контекста на класирането, за всички е ясно, че ЦСКА се намира на място, което не му приляга. От друга гледна точка, гледайки обаче по-широкомащабно, ЦСКА е лидер в много отношения, имайки предвид усилията, които клубът полага за това да се положат основите на нещо изключително важно напред в бъдещето - стадион, база, академия. Неща, които да обърнат пирамидата и тя да бъде правилно построена и да бъдат гарант за успешното развитие на клуба като клуб. Смятам, че това ще бъде основата за развитието на отбора по начин, по който да донесе необходимите резултати. Въпросът е двузначен.

В доста детайли и подробности клубът се развива на изключително професионално ниво. Да започнем от терените за подготовка на първия отбор. На всичко, което се планира да бъде изградено в детско-юношеската школа, на първия отбор, на втория отбор, на третия отбор, бъдещото изграждане на собствен стадион, на Панчарево за втория и третия отбор. Да минем и през медицинския център, който също е на много високо ниво, да продължим с инвестициите във възстановяването на играчите, които са налице и са нещо задължително за високото спортно майсторство.

Много от нещата, които се случват, са позитивни. Наред с това откриването на новия магазин за привържениците, с различни инициативи, които се правят. Според мен клубът крачи към едно друго ниво, непознато досега в България и обърнато към голямата фенска маса, която има ЦСКА.

Иска ми се да избягам от конкретната оценка, но със сигурност няма да избягам от мнение. Започвам от там, че аз не съм в клуба от началото на сезона и не ми се иска да оценявам случилото се преди това. Истината е, че наследих много трудна ситуация, идвайки в клуба. Под ръководството на Душан Керкез отборът боксуваше. Аз имам своите обяснения за това нещо. Сред тях включително са некачествената подготовка, която бе направена. Липсата на характер, а той е задължително условие, когато искаш да градиш отбор с манталитет. Няма как оценката да е добра заради нещата, които изброих, а и заради резултатите, които са най-важното нещо, когато определяме представянето на отбора, особено когато става въпрос за ЦСКА.

След това е ясно, че нещата се подобриха значително. Може би изключително адекватна е оценката на привържениците на ЦСКА, които изпратиха със скандирания Христо Янев след много от последните двубои. Възходът и подобрението е видно. Но аз непрекъснато повтарям, че ЦСКА има да наваксва в класирането и в точково отношение. Хубаво е, че вървим в тази посока и заслугата за това изключително много е на Христо, който успя да промени хъса, манталитета и желанието в отбора, което на него и не само на него му коства изключително много енергия", сподели Величков пред "Мач Телеграф".