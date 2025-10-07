Популярни
  3. Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
Кипър ще се бори за победа срещу Босна и Херцеговина, а подкрепата на публиката ще бъде от решаващо значение за нас. Това заяви нападателят на ЦСКА Йоанис Питас при пристигането в родината си за лагер сбора на неговия национален тим.

„Предстои ни да се изправим срещу много силен отбор. Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена“, заяви Питас.  

Той допълни, че отборът ще следва тактическия план на треньора, за да преследва победата.  

Питас си припомни първия мач срещу Босна, където Кипър загуби с 1:2, въпреки че създаде много положения. „Сега играем у дома и трябва да дадем всичко от себе си, за да спечелим“, каза той.  

Нападателят изрази разбиране към феновете, които преди това не са посещавали мачовете на националния отбор. „Сега изграждаме нещо добро и ако публиката е до нас, това ще бъде огромна помощ, за да успеем да постигнем целта си“, завърши Питас.

