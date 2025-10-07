Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2145
  • 3

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след мачовете от 11-ия кръг на efbet Лига. Най-сериозната санкция е за ЦСКА и е в размер на 9800 лева, от които 4000 са заради изстреляните ракети от сектор Г по време на дербито с Лудогорец (0:0).

Заради поведението на своите привърженици Левски ще трябва да плати 2000 лв.

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Ето всички решения на ДК:

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 4000 лева. 

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2025/2026/ - ДК  наказва ПФК „ЦСКА“ София с имуществена санкция в размер на 1000 лева

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Да продължим напред

Николай Христозов: Да продължим напред

  • 7 окт 2025 | 15:51
  • 368
  • 0
Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

  • 7 окт 2025 | 15:11
  • 402
  • 0
ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

  • 7 окт 2025 | 14:55
  • 609
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 959
  • 0
Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

  • 7 окт 2025 | 14:03
  • 1446
  • 0
Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

  • 7 окт 2025 | 13:12
  • 527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13304
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36398
  • 28
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10306
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20232
  • 15
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23894
  • 27