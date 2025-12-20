Популярни
  Севлиево се подсили с опитен вратар

Севлиево се подсили с опитен вратар

  • 20 дек 2025 | 10:40
  • 582
  • 0
Севлиево привлече опитния вратар Генадий Ганев. Стражът пристига край река Росица като свободен агент, след като се раздели по взаимно съгласие с досегашния си клуб Фратрия. Украинецът има вече шестгодишен стаж по родните терени.

Ганев е юноша на Зоря (Луганск) и Черноморец (Одеса), където прави първите си стъпки при мъжете. В началото на 2019-а подписва с елитния тогава Верея, след което изкарва три сезона в Берое. Идват два сезона в ЦСКА 1948, в периода 2022-2024.

Миналата кампания 2024/25 помогна на Локомотив (Горна Оряховица) да запази мястото си във Втора лига и работи с настоящия треньор на Севлиево Николай Панайотов.

