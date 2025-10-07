Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

  • 7 окт 2025 | 14:55
  • 375
  • 0

ЦСКА 1948 ще проведе тренировъчен лагер в Банско. Заниманията на футболистите вече са стартирали и те ще останат там до 14 октомври. Освен това “червените” ще изиграят и две контроли - срещу Монтана и Раднички (Ниш). И двата мача ще се проведат в един и същи ден (11 октомври).

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Ето какво пишат от клуба:

ЦСКА е на лагер в Банско!

Армейците стартираха подготовка в курортния град, където ще останат до 14 октомври и ще проведат серия от интензивни тренировки.

В събота, 11 октомври, тимът ще изиграе две контролни срещи:

ЦСКА – Монтана | 11:00 ч.

ЦСКА – Раднички (Ниш) | 16:00 ч.

Двубоите ще се проведат на терените на „Евима“ в Банско и ще бъдат затворени за фенове и медии.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се раздели с крило

Добруджа се раздели с крило

  • 7 окт 2025 | 09:58
  • 1584
  • 2
Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

Двама от Спартак (Варна) все още не са готови за игра

  • 7 окт 2025 | 09:55
  • 991
  • 1
В Добруджа още мислят за оставката на Орела

В Добруджа още мислят за оставката на Орела

  • 7 окт 2025 | 09:37
  • 1240
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10315
  • 69
Важна среща в Славия

Важна среща в Славия

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8584
  • 9
Хикмет пое Спортист (Своге)

Хикмет пое Спортист (Своге)

  • 7 окт 2025 | 09:17
  • 1550
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11174
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28641
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7618
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14603
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10315
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 19059
  • 27