ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

ЦСКА 1948 ще проведе тренировъчен лагер в Банско. Заниманията на футболистите вече са стартирали и те ще останат там до 14 октомври. Освен това “червените” ще изиграят и две контроли - срещу Монтана и Раднички (Ниш). И двата мача ще се проведат в един и същи ден (11 октомври).

Ето какво пишат от клуба:

ЦСКА е на лагер в Банско!

Армейците стартираха подготовка в курортния град, където ще останат до 14 октомври и ще проведат серия от интензивни тренировки.

В събота, 11 октомври, тимът ще изиграе две контролни срещи:

ЦСКА – Монтана | 11:00 ч.

ЦСКА – Раднички (Ниш) | 16:00 ч.

Двубоите ще се проведат на терените на „Евима“ в Банско и ще бъдат затворени за фенове и медии.