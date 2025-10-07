Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола

Говорейки от името на над 450 милиона граждани от 27 държави членки, Европейският парламент прие днес знакова резолюция относно „ролята на политиките на ЕС за укрепване на европейския спортен модел“. Водеща фигура в процеса беше полският евродепутат и бивш министър на културата Богдан Здройевски, обяви сайтът на УЕФА.

Европейската футболна централа приветства това развитие като ясен ангажимент за защита и укрепване на принципите, които определят футбола в Европа: солидарност, отворени състезания, спортни заслуги, устойчивост, приобщаване, почтеност и териториалност.

🇪🇺 We welcome the landmark @Europarl_EN resolution which commits to protecting & strengthening European football principles:



✅ Solidarity

✅ Open competitions

✅ Sporting merit

✅ Sustainability

✅ Inclusiveness

✅ Integrity



⬇️ Find out more here. — UEFA (@UEFA) October 7, 2025

Освен че защитава съществуващия модел, Европейският парламент силно се присъединява към визията на УЕФА за бъдещето. В резолюцията се подчертава, че достъпът до европейските турнири трябва да се печели на терена чрез годишно представяне в националните първенства, че трябва да се запази здравословният баланс между клубния и националния футбол, както и че мачовете от вътрешните лиги трябва да се провеждат на територията на съответните държави.

Резолюцията изтъква важността на солидарността и справедливото преразпределение, отразявайки последните реформи за значително подобряване на тези механизми в европейския футбол. Освен това се призовава за преразпределение между различните лиги, което подсилва дългогодишната позиция, че солидарността трябва да бъде съвместно, колективно усилие в цялата футболна екосистема.

УЕФА твърдо се противопоставиха на мачове от местните лиги, които да се играят в чужбина

Допълнително, резолюцията повтаря твърдата позиция на европейските законодатели срещу отцепнически проекти и експерименти, водени от печалба, които се стремят да разрушат структурата на европейския спорт.

Евродепутатите също така подкрепят водещите стъпки, предприети в европейския футбол, за включване на по-широк кръг от заинтересовани страни в процеса на вземане на решения – от играчи и фенове до клубове, лиги и национални асоциации. Това включва и работата, която се извършва в Комитета за социален диалог на ЕС по основни въпроси като трансферната система и здравето и безопасността на играчите.

Взета като цяло, тази резолюция представлява силна политическа подкрепа за модела на управление и програмата за реформи, провеждани съвместно с националните футболни асоциации и други заинтересовани страни. Тя затвърждава ролята на УЕФА като модерен и отговорен управителен орган и дава нов тласък за увеличаване на участието, устойчиво развитие на играта и разширяване на нейния обхват и въздействие.

УЕФА и ФИФПРО с общи мерки за опазване здравето на футболистите

Коментирайки приемането на доклада, президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви: „Европейският парламент отново изпрати ясно и силно послание от името на гражданите на ЕС: Европа защитава своя футболен модел, който служи на обществото като цяло, а не само на печалбата на малцина. Футболът е уникална европейска история на успеха. Сега е време ЕС и националните правителства да го подкрепят допълнително, като осигурят необходимите гаранции, за да продължи да бъде световен лидер, оставайки вкоренен в общностите".

УЕФА ще продължи да работи в тясно сътрудничество с институциите на ЕС и футболната общност за прилагане на принципите, отразени в тази резолюция, и за да гарантира, че футболът остава сила за единство, иновации и социално въздействие в цяла Европа – вдъхновявайки и свързвайки гражданите за идните поколения, пишат още в официалния сайт на Европейската футболна