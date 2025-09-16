Популярни
УЕФА и ФИФПРО с общи мерки за опазване здравето на футболистите

  • 16 сеп 2025 | 05:10
  • 284
  • 0
Президентът на УЕФА Александър Чеферин и президентът на ФИФПРО Европа Давид Терие потвърдиха общия си ангажимент за защита на здравето на футболистите и изграждане на устойчиво бъдеще за европейския футбол.

Двамата се срещнаха миналата седмица в Тирана на заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА и подчертаха необходимостта от колективни и далновидни решения, които да гарантират благосъстоянието на играчите в рамките на интегрирана състезателна екосистема. В този контекст те отново заявиха, че състезанията с национални отбори трябва да продължат да процъфтяват като основна сила в европейския футбол.

За състезателите да представят страната си е мечта. За играта състезанията на национално ниво са както източник на вдъхновение, така и сила за единство, създавайки моменти на гордост и празненства, споделяни отвъд границите. Националните отбори също така формират финансовия гръбнак на футбола, като първи и незаменим източник на солидарност, който поддържа цялата пирамида и дава възможност за всички дейности по развитие и масов футбол на националните асоциации.

Двамата президенти потвърдиха, че силната и допълваща се връзка между клубните и националните състезания е от съществено значение за здравето на европейския футбол. Те признаха, че настоящата натовареност на календара оказва все по-голям натиск върху играчите и се съгласиха, че е време заинтересованите страни – УЕФА, националните асоциации, лигите, клубовете и съюзите на играчите – да работят заедно по рамки, които защитават здравето и благосъстоянието на играчите, като същевременно укрепват дългосрочните ценности и ползи на европейската футболна пирамида.

Този дух на споделена отговорност се корени в Меморандума за разбирателство, подписан от УЕФА и ФИФПРО Европа през 2024 г., който засили ролята на играчите в управлението на футбола и положи основите за структурирано сътрудничество – включително чрез Комитета за социален диалог на ЕС, където ключови заинтересовани страни са представени на европейско ниво.

„Нашето сътрудничество с ФИФПРО Европа отразява споделената отговорност за защита на здравето на играчите и укрепване на основите на играта“, заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

„Мачовете на националните отбори остават стълб на европейската идентичност и единство. Тъй като изискванията към играчите нарастват, е по-важно от всякога да работим заедно – с националните асоциации, лигите, клубовете и играчите – за намиране на балансирани решения за бъдещето на спорта“, каза още Чеферин.

„Всички признаваме, че календарът е достигнал критична точка“, отбеляза президентът на ФИФПРО Европа Давид Терие.

„Имаме колективна отговорност да действаме. В Европа имаме късмета да разполагаме с инструментите и партньорите – включително клубове, лиги и национални асоциации – за изграждане на протоколи, които защитават благосъстоянието на играчите и гарантират, че както футболът на национално, така и на клубно ниво продължава да вдъхновява, обединява и расте“, добави той.

