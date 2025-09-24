Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  УЕФА с писмо относно желанието за мачове от първенствата в други страни

УЕФА с писмо относно желанието за мачове от първенствата в други страни

  • 24 сеп 2025 | 11:40
  • 407
  • 0
УЕФА с писмо относно желанието за мачове от първенствата в други страни

Eвропейската футболна асоциация (УЕФА) става все по-критично настроена към местенето на мачове от местните лиги зад граница, на територията на друга държава. В писмо, изпратено до всичките 55 страни-членки на организацията, президентът Александър Чеферин ги призова да се консултират предварително с УЕФА, когато става въпрос за преразпределение на мачове, съобщи седмичникът "Шпорд Билд" днес.

Тонът на писмото обаче подсказва по-скоро негативно отношение на европейската централа към тази идея.

Според устава на федерацията двубоите могат да бъдат преместени в чужбина само с предварителното одобрение на УЕФА.

Испанската Ла Лига иска да проведе срещата между Виляреал и Барселона в Маями на 20 декември, докато мачът от италианската Серия А между Милан и Комо може да се изиграе в Австралия поради съвпадение със Зимните олимпийски игри през февруари, допълва БТА.

Въпреки че преместването на мачовете от Бундеслигата в момента не е тема, която се обсъжда в Германия, главният изпълнителен директор на Байер (Леверкузен) Фернандо Каро наскоро предположи, че сблъсъкът за Суперкупата може да се проведе в чужбина.

Испанците вече направиха това с точно този турнир и го проведоха в Саудитска Арабия.

