ФИФА и УЕФА са длъжни да намерят баланс

Футболните асоциации ФИФА и УЕФА са длъжни да намерят начин за постигане на баланс в международните календари, защото играчите се нуждаят от почивка и възстановяване, призова Съюзът на професионалните футболисти (ФИФПро), цитирайки резултати от собственото си изследване за натоварването на спортистите.

ФИФПро добавя, че преумората е опасна за здравето на футболистите и влошава представянето им на терена, което вреди и на крайния продукт. Отбори като Пари Сен Жермен, Челси, Реал Мадрид и Манчестър Сити получиха по-малко от стандартната 28-дневна лятна ваканция. Специално финалистите Пари Сен Жермен и Челси почиваха по-малко от две седмици.

"Големият проблем с дискусиите около календара е в това, че хората изолират отделните турнири или специфични периоди. Трябва да се гледа пълната картинка, цялата година", казва президентът на FIFPro Махета Моланго, цитиран от Ройтерс.

"Изготвяме доклади точно поради тази причина - искаме да представим пълната картинка и последствията в поредни сезони. По този начин се стига до някои интересни заключения. Един добър пример е Коул Палмър, който е срещано име в докладите. Ако има късмета да бъде здрав и в кондиция за Световното първенство, той ще направи трето поредно лято без адекватна почивка", добавя Молаго.

Football’s top stars are playing too many games, with too much travel and not enough time off between seasons, according to the most recent study of “player health and performance impact” by global players’ union FIFPro.



Published on Monday, the fifth edition of FIFPro’s annual… pic.twitter.com/lX7wyS4NXy — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 29, 2025

През 2024 Палмър бе част от националния отбор на Англия, който игра финал на Европейското първенство по футбол в Германия. На клубно ниво той е играч на Челси, който пък през това лято спечели Световното клубно първенство. 23-годишният офанзивен халф продължава да бъде национал и най-вероятно ще попадне в състава за САЩ, Канада и Мексико 2026.

В началото на този сезон Палмър на два пъти страдаше от разтежения и това е отбелязано в доклада на ФИФПро. В него е описано как неспиращият футболен календар влияе на играчите по тотално различен начин от тези в другите големи спортове. Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Мейджър лийг бейзбол (МЛБ) гарантират на играчите си 14-15 седмици почивка, а футболистите от водещите първенства в Европа имат около 20 дни за възстановяване.

"Таймингът за провеждане на Световното клубно първенство имаше огромен негативен ефект върху стандартния период за почивка и възстановяване на футболистите. Това намали и времето и им за подготовка", заяви стратегическият директор към ФИФПро Александър Билефелд.

ℹ️ #FIFPRO’s recent Delphi study established 12 consensus-based safeguards to provide minimum protection standards and protect the health of professional footballers amid excessive calendar congestion. pic.twitter.com/yX22zavVqP — FIFPRO (@FIFPRO) September 29, 2025

Ефектът е описан в доклада. Ашраф Хакими е изиграл 53 мача за Пари Сен Жермен и Мароко през сезон 2023/2024, което му дава 32 почивни дни между сезоните. През миналия сезон обаче, когато бе проведено Световното клубно първенство, той е изиграл 69 мача и е почивал 22 дни.

Консултантът във ФИФПро Дарън Бърджиш твърди, че освен на физиката, пренатоварването влияе и на психиката на футболистите: "Това е перфектната комбинация за контузия или влошено представяне на терена".

В доклада са описани и километрите, които определени футболисти покриват в пътуване по време на паузите за международни мачове. Посочените за пример от ФИФПро са предимно южноамериканци, които трябва да се завърнат в родните си страни от Европа или Азия. Отличен пример е Мойзес Кайседо, който покри 25 хиляди километра, за да играе четири мача за Челси и Еквадор в рамките на 14 дни.

Нападателят на Нотингам Форест и новозеландския национален отбор Крис Ууд каза, че е възстановителният период е "изключително важен" преди подновяването на тренировки за следващия мач.

"Понякога ми се случва да играя в събота и три часа след мача да бъда в самолет за Нова Зеландия. Полетът е 30 часа. Възстановяването в такава обстановка е далеч от перфектно, защото си просто седнал в самолет. Рядко имаш възможност да се излегнеш", казва той, цитиран от ФИФПро.

"Нямам достатъчно време за адаптация и възстановяване от мач в Англия, където натоварването е огромно. Полетът е много дълъг. След това веднага започвам тренировки и три или четири дни по-късно пак играя. Това има огромен ефект върху тялото ми", добавя Ууд.