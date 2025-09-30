Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

От УЕФА официално обявиха наказанията, които са наложили на капитана на Реал Мадрид Даниел Карвахал и наставника на Атлетико Мадрид Диего Симеоне след червените им картони от първия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Карвахал отнася наказание от два мача в турнира заради “агресия срещу противников играч”. Става въпрос за неговия удар с глава срещу вратаря на Марсилия Херонимо Рули при победата на Реал с 2:1 срещу френския тим. Така десният бек ще пропусне днешното гостуване на Кайрат и домакинството на Ювентус в следващия кръг на 22 октомври.

🚨 BREAKING: Dani Carvajal has been banned for two games for his red card against Marseille. pic.twitter.com/WtGFAMXZ2x — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 30, 2025

Междувременно, Симеоне е наказан само за днешното домакинство на Атлетико срещу Айнтрахт (Франкфурт) заради своето “неспортсменско поведение” при загубата с 2:3 от Ливърпул на “Анфийлд”. Тогава той наплю противников фен в самия край на мача, но ще изтърпи обичайната санкция за получаване на червен картон. Така тази вечер “дюшекчиите” ще бъдат водени от неговия асистент Нелсон Вивас.

🚨🇦🇷 BREAKING: Diego Simeone has received only a one-match suspension from UEFA and will miss the game against Frankfurt. Nelson Vivas will be the team's coach tomorrow!@marca pic.twitter.com/RJkZZRhJtP — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 29, 2025

