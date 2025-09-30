Популярни
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2532
  • 0

От УЕФА официално обявиха наказанията, които са наложили на капитана на Реал Мадрид Даниел Карвахал и наставника на Атлетико Мадрид Диего Симеоне след червените им картони от първия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Карвахал отнася наказание от два мача в турнира заради “агресия срещу противников играч”. Става въпрос за неговия удар с глава срещу вратаря на Марсилия Херонимо Рули при победата на Реал с 2:1 срещу френския тим. Така десният бек ще пропусне днешното гостуване на Кайрат и домакинството на Ювентус в следващия кръг на 22 октомври.

Междувременно, Симеоне е наказан само за днешното домакинство на Атлетико срещу Айнтрахт (Франкфурт) заради своето “неспортсменско поведение” при загубата с 2:3 от Ливърпул на “Анфийлд”. Тогава той наплю противников фен в самия край на мача, но ще изтърпи обичайната санкция за получаване на червен картон. Така тази вечер “дюшекчиите” ще бъдат водени от неговия асистент Нелсон Вивас.

Снимки: Gettyimages

