Уругвай зарадва Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 6 окт 2025 | 11:58
  • 643
  • 0
20 дни преди дербито срещу Барселона тимът на Реал Мадрид беше зарадван от селекционера на Уругвай Марсело Биелса с решението му да не праща повиквателна на Федерико Валверде. Така 27-годишният футболист няма да бъде натоварван и ще може спокойно да се подготвя на базата на “белите”.

На уругвайците им предстоят контроли срещу Доминиканската република и Узбекистан, които ще се играят на 10 и 13 октомври в Малайзия.

По принцип Феде е втори капитан на националния си отбор и даже сега трябваше да носи лентата, защото титулярният такъв Хосе Мария Хименес е контузен. Отделно Валверде е известен с желанието си да играе във всеки мач.

Решението е взето от Марсело Биелса след съгласие със самия футболист. Аржентинският треньор беше в Мадрид през изминалата седмица, където изнесе лекция пред свои колеги, и със сигурност е разговарял с капитана си, за да оцени неговото състояние.

Очаква се Валверде да се завърне в състава за по-сериозните приятелски мачове през ноември срещу Мексико и САЩ, които ще се проведат в съответните държави.

Валверде от Реал Мадрид със специално обръщение
