Дешан: Мбапе ще може да играе, иначе нямаше да е тук

Килиан Мбапе има малък проблем, който обаче не би трябвало да му попречи да играе в идните световни квалификации, успокои селекционерът на Франция Дидие Дешан. Нападателят получи травма в събота в двубоя на Реал Мадрид срещу Виляреал и беше заменен. Сега вече той е при “петлите” за мачовете с Азербайджан и Исландия.

"Винаги има малки контузии. Нямам допълнителна информация. Ще разберем в 16 часа, когато пристигнат играчите на лагера. Килиан ще дойде. Той има малък проблеми, който не трябва да му попречи да играе, в противен случай нямаше да дойде", каза Дешан.

“Жан-Филип Матета трябва да прави това, което умее. Той има хубавия навик да вкарва голове. Това е голям момент за него. Много играчи ще бъдат замесени в двата мача. Той идва с ентусиазма и качествата си. Няма какво да ме очарова тепърва", заяви селекционерът за нападателя на Кристъл Палас.

Французите са лидери в групата си, а и дори не успеят да се класират директно, ще имат този шанс през плейофите заради резултата си от Лига на нациите.

"В класацията на ФИФА има по-слаби отбори от Азербайджан - предупреди Дешан. - Наясно съм, че смятате, че ще спечелим и се питате само колко гола ще вкараме. Но не трябва да ги подценяваме. Тези три точки имат същата стойност като спечелените през септември. Ще се изправим срещу нисък блок. Очаквам същото отношение като в мачовете през миналия месец. Трябва да сме внимателни срещу съперника.”

“Като цяло Майкъл Олисе говори с останалите, но е по-скоро резервиран, срамежлив. Това без съмнение е и заради бариерата на езика. Той говори по-добре английски, отколкото френски. Но най-важно е какво прави на терена. Той ни носи постоянство и ляв крак, който често е решителен. Люка Ернандес може да играе и като краен защитник, поливалентен е, но аз го взимам за централен. Адриен Рабио играе в различна схема в Милан, но знае какво очаквам от него. Той ще участва в мачовете", каза още Дидие Дешан, цитиран от БТА.