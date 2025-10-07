Тюрам може да се възстанови още за сблъсъка на Интер с Рома

Възстановяването на нападателя на Интер Маркюс Тюрам от неговата контузия протича по-бързо от очакваното, заради което той би могъл да бъде готов още за следващия мач на своя тим, а именно сблъсъка с Рома на “Олимпико” на 18 октомври, пише “Гадзета дело спорт”.

Както е известно, Тюрам получи травма в лявото си бедро при победата с 3:0 над Славия (Прага) в Шампионската лига на 30 септември. Първоначалните прогнози бяха, че френският национал щеше да отсъства около един месец и че в най-добрия случай щеше да е на разположение за ключовото гостуване на Наполи на 25 октомври. Сега обаче вестникът твърди, че в Интер са започнали да планират неговото потенциално включване в групата още за двубоя с “вълците”. През следващите дни ще му бъдат направени нови прегледи, от които ще стане ясно дали това е възможно. От “Гадзета” добавят, че “нерадзурите” не биха рискували с негово прибързано завръщане в игра, особено предвид опциите с младите Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито.

