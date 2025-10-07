Популярни
  2. Фрайбург
Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 04:02
Италианският гранд Интер обмисля възможността да привлече вратаря на Фрайбург Ноа Атуболу, който впечатли с уникално постижение в Бундеслигата.

"Нерадзурите“ проучват условията за евентуален трансфер на 23-годишния страж през следващото лято. Вече са планирани срещи и преговори между заинтересованите страни.

Вратарят на Фрайбург се надява да бъде част от състава на Германия за Мондиал 2026
Вратарят на Фрайбург се надява да бъде част от състава на Германия за Мондиал 2026

Атуболу, чийто договор с Фрайбург е до лятото на 2027 година, наскоро привлече вниманието и на националния селекционер на Германия Юлиан Нагелсман, който го повика в състава на Бундестима.

Вратарят постави рекорд в историята на Бундеслигата, след като спаси пет последователни дузпи. Той също така е изразявал амбицията си да стане първият тъмнокож вратар, пазил за националния отбор на Германия.

Снимки: Gettyimages

