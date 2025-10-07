Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Италианският гранд Интер обмисля възможността да привлече вратаря на Фрайбург Ноа Атуболу, който впечатли с уникално постижение в Бундеслигата.

"Нерадзурите“ проучват условията за евентуален трансфер на 23-годишния страж през следващото лято. Вече са планирани срещи и преговори между заинтересованите страни.

Вратарят на Фрайбург се надява да бъде част от състава на Германия за Мондиал 2026

Атуболу, чийто договор с Фрайбург е до лятото на 2027 година, наскоро привлече вниманието и на националния селекционер на Германия Юлиан Нагелсман, който го повика в състава на Бундестима.

Вратарят постави рекорд в историята на Бундеслигата, след като спаси пет последователни дузпи. Той също така е изразявал амбицията си да стане първият тъмнокож вратар, пазил за националния отбор на Германия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages