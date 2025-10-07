Интер планира да си върне сина на Деян Станкович

Интер възнамерява да се възползва от клаузата за обратно откупуване на халфа на Брюж Александър Станкович, съобщи L'Interista.
Според информацията, трансферът на 20-годишния сърбин, който е син на старши треньора на Спартак (Москва) Деян Станкович, може да се осъществи през лятото на 2027 година. Сумата по сделката е фиксирана на 25 милиона евро.
Станкович премина от Интер в Брюж през юли. От началото на сезона той записа 15 мача във всички турнири, в които отбеляза един гол. Добрите му изяви му донесоха и първа повиквателна за националния отбор на Сърбия, който ще се изправи срещу Албания на 11 октомври в квалификация за Мондиал 2026.
Настоящият договор на Станкович с Брюж е до 30 юни 2029 година.