  1. Sportal.bg
  2. Интер
Интер планира да си върне сина на Деян Станкович

  • 7 окт 2025 | 04:14
  • 72
  • 0
Интер възнамерява да се възползва от клаузата за обратно откупуване на халфа на Брюж Александър Станкович, съобщи L'Interista.

Според информацията, трансферът на 20-годишния сърбин, който е син на старши треньора на Спартак (Москва) Деян Станкович, може да се осъществи през лятото на 2027 година. Сумата по сделката е фиксирана на 25 милиона евро.

Станкович премина от Интер в Брюж през юли. От началото на сезона той записа 15 мача във всички турнири, в които отбеляза един гол. Добрите му изяви му донесоха и първа повиквателна за националния отбор на Сърбия, който ще се изправи срещу Албания на 11 октомври в квалификация за Мондиал 2026.

Настоящият договор на Станкович с Брюж е до 30 юни 2029 година.

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 04:02
  • 132
  • 0
Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

  • 7 окт 2025 | 03:47
  • 181
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 03:26
  • 221
  • 0
Айнтрахт сложи цена от 80 млн. евро на новата си звезда

Айнтрахт сложи цена от 80 млн. евро на новата си звезда

  • 7 окт 2025 | 03:14
  • 279
  • 0
Едуард Йорданеску може отново да застане начело на Румъния

Едуард Йорданеску може отново да застане начело на Румъния

  • 7 окт 2025 | 01:59
  • 250
  • 0
Ван Бастен нападна треньора на Аякс: Сляп си за реалността

Ван Бастен нападна треньора на Аякс: Сляп си за реалността

  • 7 окт 2025 | 00:31
  • 645
  • 0
ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 21956
  • 167
Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

Черно море Тича едвам надви устремения дебютант Локо Пд

  • 6 окт 2025 | 21:10
  • 14966
  • 3
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 13599
  • 18
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 33930
  • 53
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 21252
  • 11
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 24256
  • 13