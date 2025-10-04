Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Бяхме агресивни и се забавлявахме

Киву: Бяхме агресивни и се забавлявахме

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 334
  • 0

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира победата с 4:1 над Кремонезе в шестия кръг на Серия "А".

„Доминирахме, бяхме агресивни и се забавлявахме. Вкарахме голове след добра преса. Радвам се за този отбор, който работи усилено, за да постигне целите си“, заяви Киву.

„Можем да се подобряваме, но трябва да сме наясно какво правим. През последните няколко седмици успяхме да постигнем стабилност в действията си. Бях щастлив да видя, че отборът се забавлява на терена", продължи румънският специалист.

Интер отнесе непобеден новак за петия си пореден успех
„Съвършенството не съществува, но ние не се и стремим към него. При всички положения, ще намеря какво да кажа на отбора. Бони? Доволен съм от това, което прави, от отбелязания гол и от начина, по който помогна на тима“, подчерта Киву.

Запитан за реакцията на Дензъл Дъмфрис при смяната му, Киву отговори: „Дъмфрис има право да е ядосан. Той е страхотен човек и е важен както за нас, така и за националния отбор на Нидерландия".

Снимки: Imago

