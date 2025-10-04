Интер 1:0 Кремонезе, ВАР отмени гол на домакините

Отборите на Интер и Кремонезе играят при резултат 1:0 на „Джузепе Меаца“ в двубоя помежду си от шестия кръг на Серия "А".

Още в началните секунди на срещата Фратези се опита да се разпише, но ударът му от добра позиция се оказа неточен. В четвъртата минута Мануел Аканжи пробва далечен шут, който мина над вратата. Само две минути по-късно обаче домакините все пак успяха да вземат аванс. Тогава Николо Барела изведе с пас Бони, който след това насочи топката към Лаутаро, а аржентинецът я прати в мрежата със своя удар в движение. Малко след това Франко Васкес отговори с рикоширал изстрел за първата намеса на Ян Зомер в мача. В 12-ата минута домакините решиха, че са отбелязали втори гол след шут на Федерико Димарко, при който топката се отклони в Аканжи. Попадението обаче беше отменено от ВАР заради засада на швейцареца.

ИНТЕР - КРЕМОНЕЗЕ 1:0



1:0 Лаутаро (6')



Интер: Зомер, Аканжи, Де Фрай, Бастони, Дъмфрис, Фратези, Барела, Мхитарян, Димарко, Лаутаро, Бони



Кремонезе: Силвестри, Чечерини, Басчирото, Бианкети, Флориани Мусолини, Бондо, Граси, Васкес, Пецела, Йонсен, Санабрия

Снимки: Gettyimages