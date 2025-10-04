Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер 1:0 Кремонезе, ВАР отмени гол на домакините

Интер 1:0 Кремонезе, ВАР отмени гол на домакините

  • 4 окт 2025 | 19:00
  • 1036
  • 0
Интер 1:0 Кремонезе, ВАР отмени гол на домакините

Отборите на Интер и Кремонезе играят при резултат 1:0 на „Джузепе Меаца“ в двубоя помежду си от шестия кръг на Серия "А".

Още в началните секунди на срещата Фратези се опита да се разпише, но ударът му от добра позиция се оказа неточен. В четвъртата минута Мануел Аканжи пробва далечен шут, който мина над вратата. Само две минути по-късно обаче домакините все пак успяха да вземат аванс. Тогава Николо Барела изведе с пас Бони, който след това насочи топката към Лаутаро, а аржентинецът я прати в мрежата със своя удар в движение. Малко след това Франко Васкес отговори с рикоширал изстрел за първата намеса на Ян Зомер в мача. В 12-ата минута домакините решиха, че са отбелязали втори гол след шут на Федерико Димарко, при който топката се отклони в Аканжи. Попадението обаче беше отменено от ВАР заради засада на швейцареца.

ИНТЕР - КРЕМОНЕЗЕ 1:0

1:0 Лаутаро (6')

Интер: Зомер, Аканжи, Де Фрай, Бастони, Дъмфрис, Фратези, Барела, Мхитарян, Димарко, Лаутаро, Бони

Кремонезе: Силвестри, Чечерини, Басчирото, Бианкети, Флориани Мусолини, Бондо, Граси, Васкес, Пецела, Йонсен, Санабрия

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 6546
  • 11
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 9444
  • 4
Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

  • 4 окт 2025 | 15:51
  • 2870
  • 0
Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 1324
  • 1
Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

  • 4 окт 2025 | 14:47
  • 1191
  • 1
Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

  • 4 окт 2025 | 14:18
  • 3283
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 1383
  • 0
Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 7405
  • 4
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 21291
  • 31
Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

  • 4 окт 2025 | 18:33
  • 2463
  • 3
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 6546
  • 11
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 9444
  • 4