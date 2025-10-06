Популярни
Стоичков поздрави Ганев за юбилея

  • 6 окт 2025 | 08:18
  • 3010
  • 0

Единственият български носител на “Златната топка” Христо Стоичков отправи специални поздравления към президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който в днешния 6-и октомври (понеделник) навършва 60 години. Ето какво написа легендарният “номер осем” на страницата си във Facebook.

“60 НАЗДРАВИЦИ за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб!!!”

