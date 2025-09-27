Христо Стоичков към волейболните национали: Донесете ни титлата, лъвове!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави националния тим но волейбол за мъже и пожела на състезателите да спечелят световната титла. По-рано днес "лъвовете" победиха Чехия на полуфиналите и за втори път в историята си ще играят за златния медал на Световно първенство по волейбол за мъже.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев! Поздрави на Българската федерация по волейбол", написа Христо Стоичков в социалните мрежи и добави:



"Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!"

Финалът между България и победителят от втория полуфинал, в който един срещу друг играят отборите на Полша и Италия, е утре от 13:30 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto