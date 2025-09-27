Популярни
  Христо Стоичков получи поредно голямо отличие

Христо Стоичков получи поредно голямо отличие

  • 27 сеп 2025 | 11:13
  • 15196
  • 24
Христо Стоичков получи поредно голямо отличие

Легендата на българския футбол Христо Стоичков получи поредно голямо отличие. Кавалерът на "Златната топка" беше поканен в Босна и Херцеговина и награден за цялостната си кариера. Това се случи на Международния спортен симпозиум "Simposar Sarajevo 2025" в Сараево.

Стоичков: Направих стъпка, за която не съм си и помислял
Стоичков: Направих стъпка, за която не съм си и помислял

Легендарният вратар на Белгия Жан-Мари Пфаф и множество известни лица също присъстваха на събитието. Стоичков благодари на организаторите за отлично протеклото събитие, на което беше посрещнат топло и награден заслужено.

Ето какво написа Камата в официалния си профил в социалните мрежи:

Още едно признание! Имах огромното удоволствие и чест да бъда поканен и награден в Босна и Херцеговина за цялостната ми кариера! Беше великолепно! Благодаря!

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1953
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4591
  • 3
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2357
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1092
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1372
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 983
  • 0
Виж всички

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16931
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131739
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61081
  • 66
