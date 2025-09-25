Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Стоичков: Направих стъпка, за която не съм си и помислял

Стоичков: Направих стъпка, за която не съм си и помислял

  • 25 сеп 2025 | 20:24

  • 25 сеп 2025 | 20:24
  • 3761
  • 7
Стоичков: Направих стъпка, за която не съм си и помислял

Легендата Христо Стоичков изрази радостта си от началото на проекта, който трябва да реализира филм за неговия живот. Камата сподели, че преди години не си е представял, че ще дойде такъв момент, но сега се чувства още по-амбициозен и смел.

"Днес направих стъпка, за която не съм си и помислял преди години! Владо Памуков и Софтпрес направиха моята книга „Историята“, която стана абсолютен бестселър в демократично време. Сега Владо, Мартин Макариев и Александър Сано се захванаха с още по-голямо начинание – филм за моя живот! Винаги съм бил смел и амбициозен! Сега съм още повече!", написа Ицо в социалните мрежи.

