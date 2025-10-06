Пулишич след пропусната дузпа: Ще работя десет пъти по-усърдно

Американският национал Кристиан Пулишич се зарече да работи десет пъти по-здраво, след като пропусна дузпа в дербито между своя Милан и Ювентус в Торино от шестия кръг в Серия А. Звездата на "росонерите" публично изрази съжалението си след двубоя, завършил при равенство 0:0 в неделя. Футболистът използва социалните мрежи, за да изкаже чувствата си и се зарече пред феновете на миланския гранд да работи още по-сериозно.

"Да разочаровам този клуб ме убива" написа Пулишич в социалните мрежи, цитиран от италианския вестник Gazzetta dello Sport. "Ще работя 10 пъти по-усърдно, за да се подобря", добави 27-годишният атакуващ полузащитник.

Сега за Кристиан Пулишич предстои да се присъедини към националния отбор на Съединените щати.

Милан е трети във временното класиране с 13 точки, на две зад Наполи и Рома, които имат по 15.