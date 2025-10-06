Тудор: На прав път сме

Ювентус и Милан завършиха наравно 0:0 на „Алианц Стейдиъм“ в събота вечер, като отборът на Игор Тудор за пореден път изпита трудности пред гола. „Бианконерите“ се бориха здраво в един предпазлив двубой, но не успяха да намерят пробив, с което удължиха серията си от нискорезултатни мачове под ръководството на хърватския треньор.
„Това беше мачът, който очаквахме – труден, срещу силен отбор. Искахме да спечелим, и двата отбора създадоха шансове и в крайна сметка равенството е справедливо“, започна Тудор.
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус
Треньорът обясни промените си в атака, като отбеляза умората в предната си линия.
„Йълдъз, Консейсао и Давид бяха уморени – те играха толкова много. Опитахме се да завършим с повече стабилност и енергия“, добави Тудор.
Централният защитник Бремер продължава да се възстановява от контузията, която го извади от игра за голяма част от миналия сезон. Бранителят взе участие в мачове за „бианконерите“ през този сезон, но Тудор е решил да не поема никакви рискове с него.
„Той почувства известен дискомфорт и не искахме да го рискуваме. След паузата ще бъде добре. С още два гола щяхме да имаме две победи повече. Такъв е футболът. Трябва да продължим да работим – винаги ще бъдем на прав път“, добаказа още Тудор.