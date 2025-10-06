Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

  • 6 окт 2025 | 15:02
  • 600
  • 0

Алесандро Флоренци, европейски шампион с Италия от Евро 2020, който прекрати кариерата си през август на 34 години, говори за представянето на Рафаел Леао, с когото бяха съотборници в Милан. Наскоро нападателят се завърна след контузия и влезе като резерва в нулевото равенство с Ювентус в шестия кръг на Серия А.

“Чувствам се заклещен между старото и новото поколение - започна Флоренци пред “Скай Спорт Италия”. - Има нови динамики като социалните мрежи например. Когато даваш всичко от себе си на терена, не ме интересува. Как оценявам Рафаел Леао? За мен най-важната задача на Алегри ще бъде да намери място за Рафа. Той се подобри много, особено при Пиоли, но имаше отбор, който играеше за него. Всяка година казват да го чакаме, защото е млад, но той е на 26 години. Според мен той не е обикновен играч, той е много добър. Все още не е осъзнал колко е добър“.

После той похвали и Лука Модрич: “Той е шампион, на 40 години е, но изглежда на 25. От футболна гледна точка е много по-добър от останалите, иначе нямаше да играе така, както играе досега“.

Милан е напълно различен отбор от миналата година. Алегри познава обстановката, той е италианец и знае как да спечели Серия А. Помага и това, че имат по един мач на седмица. Мисля, че спечелихме Скудетото през 2022 г., защото отпаднахме рано от Шампионската лига и бяхме по-добре физически от останалите. Ювентус трябва да се цели в Скудетото. Когато отидох на стадиона, усетих тежестта да играеш там. Днес няма такова усещане за непобедимост“, завърши Флоренци.

