Алегри предупредил Пулишич да не бие дузпата по този начин

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри изрично е бил обърнал внимание на Кристиан Пулишич, че не стреля правилно при дузпите. По-точно наставникът го е предупредил, че не трябва да го прави с вътрешен удар. Точна така американският национал шутира срещу Ювентус в неделя вечер и не уцели вратата. Това се оказа ключов момент от дербито, защото двубоят завърши 0:0.

Още по време на живото излъчване се видя, че Алегри е обърнал гръб на терена, когато Пулишич застана зад бяла топка. Когато разбра, че футболистът е пропуснал, Макс Алегри попита своя асистент Ландучи дали е изпълнил с вътрешната част на крака, както се случи. “С вътрешен я ритна, нали?“, запита треньорът.

Това беше пета пропусната дузпа от играчи на Милан от последните седем опита. Независимо от това Пулишич остава титулярен дузпаджия.

“Кристиан е изпълнителят на дузпи, един пропуск не променя нещата. Той ще бие и следващата. Само ако той не е на терена, ще трябва да решавам кой да бие.

Какви са алтернативите пред Милан от бялата точка. Основният кандидат е Лука Модрич, който в кариерата си е вкарал 24 и е пропуснал 6. След него е Сантиаго Хименес с 15 реализирани и 5 пропуснати.

