Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Трябваше ни повече безпощадност

Алегри: Трябваше ни повече безпощадност

  • 6 окт 2025 | 03:44
  • 254
  • 0
Алегри: Трябваше ни повече безпощадност

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри призна за разочарованието си след нулевото равенство срещу Ювентус, изразявайки съжаление за пропуснатите възможности. Това беше първият мач за италианеца на „Алианц Стейдиъм“ след напускането му на Ювентус през 2024 г.

„Дори не видях как Пулишич изпълни дузпата… дузпи се пропускат. Изиграхме равностойно първо полувреме – те затваряха добре пространствата, а ние движехме топката твърде бавно. През второто полувреме израснахме физически, създадохме положения, но когато държахме Ювентус в ръцете си, ни трябваше повече безпощадност. Положителното е, че не допуснахме гол“, започна Алегри.

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Наставникът на "росонерите" коментира и представянето на Рафаел Леао, който известно време преди този двубой бе извън строя.

„Той беше извън игра 45 дни, така че все още намира ритъм. Миналата седмица влезе по необходимост и се справи добре. Работи усилено тази седмица – трябва ни бързо да се върне. Той и Нкунку са технични играчи, които могат да решават мачове. Той играеше като нападател в Лил, така че това не е ново за него. Движението му при паса на Модрич беше перфектно, но играч като него, с две такива възможности, трябва да вкара“, уточни Алегри.

Специалистът коментира също така и завръщането си на "Алаинц Стайдиъм", като опита да запази професионализъм.

„Беше емоционално. Видях толкова много хора, с които съм работил, хора, които ме подкрепяха осем години. Благодарен съм, но сега съм в Милан и имаме много работа за вършене", каза още Алекгри.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тудор: На прав път сме

Тудор: На прав път сме

  • 6 окт 2025 | 03:57
  • 309
  • 0
Йорданов се звърна, а неговият отбор в Унгария победи

Йорданов се звърна, а неговият отбор в Унгария победи

  • 6 окт 2025 | 02:11
  • 715
  • 0
Специалния не превзе "До Драгао", но стигна до равен в дербито и заплете много сериозно интригата в Португалия

Специалния не превзе "До Драгао", но стигна до равен в дербито и заплете много сериозно интригата в Португалия

  • 6 окт 2025 | 01:15
  • 6111
  • 2
Червен картон доведе до трето поредно равенство на Атлетико като гост в Ла Лига

Червен картон доведе до трето поредно равенство на Атлетико като гост в Ла Лига

  • 6 окт 2025 | 00:35
  • 1509
  • 0
Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

  • 5 окт 2025 | 23:39
  • 11398
  • 3
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 13633
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 140166
  • 441
Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

  • 5 окт 2025 | 22:43
  • 20394
  • 42
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 13633
  • 4
Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

  • 5 окт 2025 | 23:39
  • 11398
  • 3
С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

  • 5 окт 2025 | 21:58
  • 22846
  • 11
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 42551
  • 93