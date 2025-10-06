Алегри: Трябваше ни повече безпощадност

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри призна за разочарованието си след нулевото равенство срещу Ювентус, изразявайки съжаление за пропуснатите възможности. Това беше първият мач за италианеца на „Алианц Стейдиъм“ след напускането му на Ювентус през 2024 г.

„Дори не видях как Пулишич изпълни дузпата… дузпи се пропускат. Изиграхме равностойно първо полувреме – те затваряха добре пространствата, а ние движехме топката твърде бавно. През второто полувреме израснахме физически, създадохме положения, но когато държахме Ювентус в ръцете си, ни трябваше повече безпощадност. Положителното е, че не допуснахме гол“, започна Алегри.

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Наставникът на "росонерите" коментира и представянето на Рафаел Леао, който известно време преди този двубой бе извън строя.

„Той беше извън игра 45 дни, така че все още намира ритъм. Миналата седмица влезе по необходимост и се справи добре. Работи усилено тази седмица – трябва ни бързо да се върне. Той и Нкунку са технични играчи, които могат да решават мачове. Той играеше като нападател в Лил, така че това не е ново за него. Движението му при паса на Модрич беше перфектно, но играч като него, с две такива възможности, трябва да вкара“, уточни Алегри.

Read all the quotes from Allegri on Football Italia ⬇️https://t.co/0CKcp3a6VR — Football Italia (@footballitalia) October 5, 2025

Специалистът коментира също така и завръщането си на "Алаинц Стайдиъм", като опита да запази професионализъм.

„Беше емоционално. Видях толкова много хора, с които съм работил, хора, които ме подкрепяха осем години. Благодарен съм, но сега съм в Милан и имаме много работа за вършене", каза още Алекгри.