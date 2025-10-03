Популярни
Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

  • 3 окт 2025 | 15:07
  • 689
  • 0


Мениджърът на английския национален отбор Томас Тухел заяви, че е повикал същите футболисти, които са били част от предходния лагер на “трите лъва”, когато бяха постигнати две победи срещу Андора и Сърбия в Световните квалификации. Именно това е причината да бъде повикан Майлс Люис-Скели, който получава малко игрови минути в клубния си тим Арсенал, но силно играещите от началото на сезона Джак Грийлиш, Фил Фоудън и Джуд Белингам. "Трите лъва" ще се изправят в контролна среща с Уелс и ще изиграят една квалификационна среща като гост на Латвия.




“Има някои играчи, които заслужават да бъдат с нас, но този лагер искахме да пренесем същата ситуация и да останем със същата група. Последният лагер бе само преди три седмици и половина, но тогава играчите показаха отлична екипна работа и духа в отбора бе на най-високо ниво. За това решихме да заложим на същата група. Има играчи, които заслужават да бъдат тук и могат лесно да се върнат в националния отбор с представянето си за клубните си тимове. това е най-доброто и лесно решение. Фил Фоудън се представя отлично в момента. Адам Уортън също заслужава да е тук, както Трево Чалоба и Къртис Джоунс. Майлс Люис-Скели не получава достатъчно минути на клубно ниво, но е тук, защото поведението му бе изключително, след като не игра срещу Сърбия. Той е един от играчите, които се възползват от това, че лагерите са толкова близо и решихме да заложим на същия състав, но ще изисквам той да играе и за Арсенал. С Джуд Белингам проведохме телефонен разговор, той искаше да бъде извикан, но още не е влязъл в ритъм. По-добър отбор ли сме с Джуд? Да. Но и преди го казах - какво правим, ако Джуд се контузи преди някой мач на Световното? Ще го отменим?”, заяви Тухел.

