Сака се завръща в националния отбор на Англия, но Белингам, Фоудън и Грийлиш отново са аут

Звездата на Арсенал Букайо Сака се завръща в състава на Англия за контролата с Уелс и световната квалификация с Латвия, които ще се изиграят през следващата седмица. Бранителят на Манчестър Сити Джон Стоунс също е повикан. Нони Мадуеке и Валентино Ливраменто отпадат заради контузии, като на мястото на защитника на Нюкасъл е повикан Джаръл Куанса от Байер (Леверкузен).

Джуд Белингам, който вече се завърна в игра за Реал Мадрид след контузия в рамото, обаче не е част от състава. Фил Фоудън и Джак Грийлиш отново отсъстват, въпреки че двамата се намират в доста добра форма от началото на сезона.

Рубен Лофтъс-Чийк, който през септември бе повикан на мястото на контузения Адам Уортън, отново е част от селекцията за сметка на халфа на Кристъл Палас.

Томас Тухел е направил общо три промени в сравнение със септемврийските срещи.

