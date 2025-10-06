Червен картон доведе до трето поредно равенство на Атлетико като гост в Ла Лига

Отборите на Селта и Атлетико Мадрид завършиха наравно 1:1 на „Абанка Балайдос“ в последния мач от осмия кръг на Ла Лига. Така галисийци останаха единственият тим в испанския елит без победа през сезона, като за сметка на това вече имат шест ремита. Мадридчани пък записаха един и същи резултат в трета поредна своя визита в първенството.
Двубоят започна отлично за гостите, които имаха късмета да поведат още в шестата минута с автогол на противниковия защитник Карл Старфелт, чието изчистване на топката след отиграване на Пабло Бариос се оказа несполучливо. В 40-ата минута обаче именно „дюшекчиите“ имаха малшанс, тъй като техният бранител Клеман Лангле си изкара втори жълт и съответно червен картон заради нарушение срещу Феран Жутгла. Предвид числения превес на домакините, втората част очаквано премина под тяхната диктовка. Така се стигна до 68-ата минута, когато влезлият като смяна капитан Яго Аспас добута топката във вратата след спасен удар на Борха Иглесиас и с това донесе ремито за своя тим.
След като не успя да запише четвърти пореден успех във всички турнири, Атлетико се намира на петото място в Ла Лига с 13 точки, колкото имат още три отбора. Селта е на 16-ата позиция с 6 пункта, какъвто е активът и на други два тима.
Снимки: Gettyimages