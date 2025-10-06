Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Червен картон доведе до трето поредно равенство на Атлетико като гост в Ла Лига

Червен картон доведе до трето поредно равенство на Атлетико като гост в Ла Лига

  • 6 окт 2025 | 00:35
  • 814
  • 0

Отборите на Селта и Атлетико Мадрид завършиха наравно 1:1 на „Абанка Балайдос“ в последния мач от осмия кръг на Ла Лига. Така галисийци останаха единственият тим в испанския елит без победа през сезона, като за сметка на това вече имат шест ремита. Мадридчани пък записаха един и същи резултат в трета поредна своя визита в първенството.

Двубоят започна отлично за гостите, които имаха късмета да поведат още в шестата минута с автогол на противниковия защитник Карл Старфелт, чието изчистване на топката след отиграване на Пабло Бариос се оказа несполучливо. В 40-ата минута обаче именно „дюшекчиите“ имаха малшанс, тъй като техният бранител Клеман Лангле си изкара втори жълт и съответно червен картон заради нарушение срещу Феран Жутгла. Предвид числения превес на домакините, втората част очаквано премина под тяхната диктовка. Така се стигна до 68-ата минута, когато влезлият като смяна капитан Яго Аспас добута топката във вратата след спасен удар на Борха Иглесиас и с това донесе ремито за своя тим.

След като не успя да запише четвърти пореден успех във всички турнири, Атлетико се намира на петото място в Ла Лига с 13 точки, колкото имат още три отбора. Селта е на 16-ата позиция с 6 пункта, какъвто е активът и на други два тима.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

  • 5 окт 2025 | 21:58
  • 20406
  • 9
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 11436
  • 4
Реал Сосиедад удари дъното след нов провал

Реал Сосиедад удари дъното след нов провал

  • 5 окт 2025 | 21:39
  • 1524
  • 0
Пълен обрат и драматичен финал с пропусната дузпа изпратиха Бетис на четвъртото място в Ла Лига

Пълен обрат и драматичен финал с пропусната дузпа изпратиха Бетис на четвъртото място в Ла Лига

  • 5 окт 2025 | 21:36
  • 1836
  • 0
Хойлунд отново зарадва Наполи за обрат срещу Дженоа

Хойлунд отново зарадва Наполи за обрат срещу Дженоа

  • 5 окт 2025 | 21:18
  • 6768
  • 4
Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

  • 5 окт 2025 | 23:39
  • 9001
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 135404
  • 430
Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

  • 5 окт 2025 | 22:43
  • 16803
  • 36
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 11436
  • 4
Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

Малкият брат Мбапе прониза ПСЖ в края и шампионите загубиха точки за втори път през сезона

  • 5 окт 2025 | 23:39
  • 9001
  • 3
С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

С нов рецитал срещу истанбулски гранд Стоилов и Гьозтепе влетяха в челната тройка

  • 5 окт 2025 | 21:58
  • 20406
  • 9
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 40926
  • 93