Червен картон доведе до трето поредно равенство на Атлетико като гост в Ла Лига

Отборите на Селта и Атлетико Мадрид завършиха наравно 1:1 на „Абанка Балайдос“ в последния мач от осмия кръг на Ла Лига. Така галисийци останаха единственият тим в испанския елит без победа през сезона, като за сметка на това вече имат шест ремита. Мадридчани пък записаха един и същи резултат в трета поредна своя визита в първенството.

Двубоят започна отлично за гостите, които имаха късмета да поведат още в шестата минута с автогол на противниковия защитник Карл Старфелт, чието изчистване на топката след отиграване на Пабло Бариос се оказа несполучливо. В 40-ата минута обаче именно „дюшекчиите“ имаха малшанс, тъй като техният бранител Клеман Лангле си изкара втори жълт и съответно червен картон заради нарушение срещу Феран Жутгла. Предвид числения превес на домакините, втората част очаквано премина под тяхната диктовка. Така се стигна до 68-ата минута, когато влезлият като смяна капитан Яго Аспас добута топката във вратата след спасен удар на Борха Иглесиас и с това донесе ремито за своя тим.

🚨 𝐎𝐓𝐑𝐎 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐈𝐄𝐙𝐎



El año 2025 del Atleti fuera de casa en LaLiga:

🟥Leganés

🟧Madrid

🟩Valencia

🟥Getafe

🟧Espanyol

🟩Sevilla

🟥Las Palmas

🟧Alavés

🟥Osasuna

🟩Girona

🟥Espanyol

🟧Alavés

🟧Mallorca

🟧Celta



Solo 3 victorias en las últimas 14 salidas. pic.twitter.com/YVNSxxHfr1 — Atlético Stats (@atletico_stats_) October 5, 2025

След като не успя да запише четвърти пореден успех във всички турнири, Атлетико се намира на петото място в Ла Лига с 13 точки, колкото имат още три отбора. Селта е на 16-ата позиция с 6 пункта, какъвто е активът и на други два тима.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages