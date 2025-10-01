Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Хулиан Алварес коментира слуховете за свой трансфер в Барселона

Хулиан Алварес коментира слуховете за свой трансфер в Барселона

  • 1 окт 2025 | 12:25
  • 9895
  • 4

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес беше категоричен, че не се интересува от слуховете, които го свързват с бъдещ трансфер в Барселона. Аржентинският национал е сред най-силно представящите се футболисти в европейския футбол от началото на сезона със своите 7 гола и 3 асистенции в 8 мача.

“Вижте, аз съм много спокоен. Винаги се говори, миналата година също се казаха много неща. Но истината е, че сезонът тепърва започва, а моята цел е да се подобрявам всеки ден, да се справям все по-добре за клуба и да печеля с моите съотборници тук. Само това е в мислите ми. Това, което се говори в социалните мрежи, не ме касае. В момента вниманието ми е насочено към този сезон и към Мондиала. Въпреки че пътят до Световното първенство все още е дълъг, като играч, разбира се, не можеш да не мислиш за него, защото това е най-важният турнир. Но, както казах, все още остава много време и трябва да гледаме мач за мач”, коментира Алварес пред ESPN.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 2226
  • 0
Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

  • 1 окт 2025 | 15:10
  • 2005
  • 0
Драматичната история на още неродения Собослай

Драматичната история на още неродения Собослай

  • 1 окт 2025 | 15:04
  • 6661
  • 0
Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 783
  • 0
Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 5350
  • 7
Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

  • 1 окт 2025 | 13:25
  • 2109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444597
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1404
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17258
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17651
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15693
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3697
  • 0