Хулиан Алварес коментира слуховете за свой трансфер в Барселона

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес беше категоричен, че не се интересува от слуховете, които го свързват с бъдещ трансфер в Барселона. Аржентинският национал е сред най-силно представящите се футболисти в европейския футбол от началото на сезона със своите 7 гола и 3 асистенции в 8 мача.

“Вижте, аз съм много спокоен. Винаги се говори, миналата година също се казаха много неща. Но истината е, че сезонът тепърва започва, а моята цел е да се подобрявам всеки ден, да се справям все по-добре за клуба и да печеля с моите съотборници тук. Само това е в мислите ми. Това, което се говори в социалните мрежи, не ме касае. В момента вниманието ми е насочено към този сезон и към Мондиала. Въпреки че пътят до Световното първенство все още е дълъг, като играч, разбира се, не можеш да не мислиш за него, защото това е най-важният турнир. Но, както казах, все още остава много време и трябва да гледаме мач за мач”, коментира Алварес пред ESPN.

Eight goal involvements in a week for Julian Alvarez 🤩🕷️ pic.twitter.com/TdwfNtzLOU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 30, 2025

Снимки: Gettyimages